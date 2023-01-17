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Лихарев Яков Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Лихарев Алексей

Мать: не указана

Работа или профессия
15.05.1792
с. Шуколово Дмитровской округи Московской губернии
Согласно клировой ведомости 1819 года села Тимонино дьячок Яков Алексеев, не обучен, в стихарь Преосвященным Серафимом бывшим Дмитровским, Дмитровской округи в Успенской церкви, что в селе Шукулово во... Показать все
Место жительства
1796
с. Морозово Дмитровской округи Московской губернии
Согласно исповедной ведомости церкви с. Морозова пономарь Яков Алексеев 20 лет (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.700, ч.15, л.829-833).
Работа или профессия
04.08.1797
с. Морозово Дмитровской округи Московской губернии
Переведен был к Дмитровской округи села Морозова в звании дьячка. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. Клировая ведомость села Тимонино 1819 год).
Место жительства
12.06.1801
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
От церкви с. Морозова Иаков Алексеев был определен во дьячка к церкви Николая Чудотворца с. Тимонина Богородского округа (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1630, ч.4, л.117-119 (ММ)).
Место жительства
1802
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно исповедной ведомости церкви Николая Чудотворца с. Тимонина числится дьячок Яков Алексеев, 28 лет (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.751, ч.1, л.31 (ММ))
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лихарев Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
07.09.1805
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1805 года села Тимонино в доме 2 за №2 числится дьячок Яков Алексеев - 31 год. На исповеди был.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1806
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №2 числится дьячок Яков Алексеев - 32 года. На исповеди был.
Место жительства
1807
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Исповедная ведомость церкви с. Тимонина Вохонской десятины церкви Николая Чудотворца в селе Никольском Тимонино тож служит дьячок Яков Алексеев, 33 лет (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.810, ч.2, л.65-83(ММ)).
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лихарев Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лихарев Василий Яковлев

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1811
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке священно и церковнослужителей села Тимонино церкви Николая Чудотворца числится дьячок Яков Алексеев, в 5-ю ревизию писан Дмитровской округи церкви Успения Пресвятой Богородиц... Показать все
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сахарова Александра Яковлева

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
09.01.1816
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке одноприходной церкви Святителя и Чудотворца Николая о священно-церковнослужителей мужского и женского пола числится Дьячок Яков Алексеев по предыдущей ревизии 36 лет, на данн... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Лихарев Иван Яковлев

Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1819
с. Никольское-Тимонино Богородского уезда Московской губернии
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится дьячок Яков Алексеев - 45 лет. В школах не обучался. Женат вторым браком. Поведения хорошего. Не штрафован. В родстве ни с кем при церкви не сос... Показать все
Место жительства
?.08.1822
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Дьячок церкви с. Тимонина Иаков Алексеев Лихарев был переведен во дьячка к церкви Николая Чудотворца, что при казенном лосином заводе Вохонской десятины (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1671, ч.8, л.386-390 (М... Показать все
Место жительства
15.02.1834
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года села Никольского, Тимонино тож однокомплексной скорбящей церкви духовных людей их жен и детей, за № 3 числится дьячок Яков Алексеев, по предыдущей ревизии - 40 лет.... Показать все
Место жительства
01.03.1834
Церковь при казенной лосиной фабрике, Богородский уезд Московской губернии
Согласно ревизской сказке 1834 года однокомплектной церкви Николая Чудотворца, что при казенной лосиной фабрике состоящих при оной церкви мужского и женского духовного люда за № 7 числится заштатный д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихарева Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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