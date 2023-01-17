Лихарев Яков Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Лихарев Алексей
Мать: не указана
Работа или профессия
15.05.1792
с. Шуколово Дмитровской округи Московской губернии
Согласно клировой ведомости 1819 года села Тимонино дьячок Яков Алексеев, не обучен, в стихарь Преосвященным Серафимом бывшим Дмитровским, Дмитровской округи в Успенской церкви, что в селе Шукулово во... Показать все
Место жительства
1796
с. Морозово Дмитровской округи Московской губернии
Согласно исповедной ведомости церкви с. Морозова пономарь Яков Алексеев 20 лет (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.700, ч.15, л.829-833).
Работа или профессия
04.08.1797
с. Морозово Дмитровской округи Московской губернии
Переведен был к Дмитровской округи села Морозова в звании дьячка. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. Клировая ведомость села Тимонино 1819 год).
Место жительства
12.06.1801
От церкви с. Морозова Иаков Алексеев был определен во дьячка к церкви Николая Чудотворца с. Тимонина Богородского округа (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1630, ч.4, л.117-119 (ММ)).
Место жительства
1802
Согласно исповедной ведомости церкви Николая Чудотворца с. Тимонина числится дьячок Яков Алексеев, 28 лет (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.751, ч.1, л.31 (ММ))
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева
Место жительства
07.09.1805
Согласно исповедальной ведомости 1805 года села Тимонино в доме 2 за №2 числится дьячок Яков Алексеев - 31 год. На исповеди был.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева
Место жительства
1806
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №2 числится дьячок Яков Алексеев - 32 года. На исповеди был.
Место жительства
1807
Исповедная ведомость церкви с. Тимонина Вохонской десятины церкви Николая Чудотворца в селе Никольском Тимонино тож служит дьячок Яков Алексеев, 33 лет (ЦИАМ, ф.203, оп.747, д.810, ч.2, л.65-83(ММ)).
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева
Место жительства
1811
Согласно ревизской сказке священно и церковнослужителей села Тимонино церкви Николая Чудотворца числится дьячок Яков Алексеев, в 5-ю ревизию писан Дмитровской округи церкви Успения Пресвятой Богородиц... Показать все
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сахарова Александра Яковлева
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева
Место жительства
09.01.1816
Согласно ревизской сказке одноприходной церкви Святителя и Чудотворца Николая о священно-церковнослужителей мужского и женского пола числится Дьячок Яков Алексеев по предыдущей ревизии 36 лет, на данн... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лихарев Иван Яковлев
Мать ребёнка: Лихарева Татьяна Васильева
Место жительства
1819
с. Никольское-Тимонино Богородского уезда Московской губернии
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится дьячок Яков Алексеев - 45 лет. В школах не обучался. Женат вторым браком. Поведения хорошего. Не штрафован. В родстве ни с кем при церкви не сос... Показать все
Место жительства
?.08.1822
Дьячок церкви с. Тимонина Иаков Алексеев Лихарев был переведен во дьячка к церкви Николая Чудотворца, что при казенном лосином заводе Вохонской десятины (ЦИАМ, ф.203, оп.744, д.1671, ч.8, л.386-390 (М... Показать все
Место жительства
15.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года села Никольского, Тимонино тож однокомплексной скорбящей церкви духовных людей их жен и детей, за № 3 числится дьячок Яков Алексеев, по предыдущей ревизии - 40 лет.... Показать все
Место жительства
01.03.1834
Церковь при казенной лосиной фабрике, Богородский уезд Московской губернии
Согласно ревизской сказке 1834 года однокомплектной церкви Николая Чудотворца, что при казенной лосиной фабрике состоящих при оной церкви мужского и женского духовного люда за № 7 числится заштатный д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно