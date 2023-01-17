(Лихарева) Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
1806
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №5 числится дочь дьячка Якова Алексеева, Евдокия - 1 год.
Место жительства
09.01.1816
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей 1816 года в доме №3 числится дочь дьячка Якова Алексеева, Евдокия - 10 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 лл.411-413а Ревизская сказк... Показать все
Место жительства
1819
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится дочь дьячка Якова Алексеева, Евдокия - 14 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. Клировая ведомость села Тимонино 1819 ... Показать все
Смерть
Неизвестно