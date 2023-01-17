Лихарева (Лихарева) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Лихарева) Татьяна Васильева

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Лихарев Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
1806
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №4 числится жена дьячка Якова Алексеева, Татьяна Васильева - 31 год. На исповеди была.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лихарев Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Лихарев Василий Яковлев

Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Сахарова Александра Яковлева

Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
09.01.1816
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке 1816 года одно приходной церкви Святителя и Чудотворца Николая о священно-церковнослужителей мужского и женского пола числится жена дьячка Якова Алексеева, Татьяна Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Лихарев Иван Яковлев

Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
02.01.1819
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно клировой ведомости 1819 года села Никольское-Тимонино числится жена дьячка Якова Алексеева, Татьяна Васильева - 44 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.118об7-119 Клировая ведом... Показать все
Место жительства
15.02.1834
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года села Никольского, Тимонино тож однокомплексной Скорбящей церкви духовных людей их жен и детей, за № 3 числится жена дьячка Якова Алексеева, выбыла вместе с мужем. (... Показать все
Место жительства
01.03.1834
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке 1834 года однокомплектной церкви Николая Чудотворца, что при казенной лосиной фабрике состоящей при оной церкви мужского и женского пола духовного люда за № 7 числится жена з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихарев Яков Алексеев

Смерть
Неизвестно
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