Лихарева (Лихарева) Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
1806
Согласно исповедальной ведомости 1806 года села Тимонино в доме 2 за №4 числится жена дьячка Якова Алексеева, Татьяна Васильева - 31 год. На исповеди была.
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Сахарова Александра Яковлева
Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
09.01.1816
Согласно ревизской сказке 1816 года одно приходной церкви Святителя и Чудотворца Николая о священно-церковнослужителей мужского и женского пола числится жена дьячка Якова Алексеева, Татьяна Васильева ... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Лихарев Иван Яковлев
Отец ребёнка: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
02.01.1819
Согласно клировой ведомости 1819 года села Никольское-Тимонино числится жена дьячка Якова Алексеева, Татьяна Васильева - 44 года. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.118об7-119 Клировая ведом... Показать все
Место жительства
15.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года села Никольского, Тимонино тож однокомплексной Скорбящей церкви духовных людей их жен и детей, за № 3 числится жена дьячка Якова Алексеева, выбыла вместе с мужем. (... Показать все
Место жительства
01.03.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года однокомплектной церкви Николая Чудотворца, что при казенной лосиной фабрике состоящей при оной церкви мужского и женского пола духовного люда за № 7 числится жена з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно