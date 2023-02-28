Лихарев Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
1819
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится сын дьячка Якова Алексеева, Иван - 1 год. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. Клировая ведомость села Тимонино 1819 год).
Место жительства
01.03.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года однокомплектной церкви Николая Чудотворца, что при казенной лосиной фабрике состоящей при оной церкви мужского и женского пола духовного люда за № 7 числится сын за... Показать все
Смерть
Неизвестно