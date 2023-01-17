Лихарев Георгий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти28.08.1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
1811
Согласно ревизской сказке священно и церковно служителей села Тимонино церкви Николая Чудотворца числится сын дьячка Якова Алексеева, Егор. Согласно прошлой ревизии - вновь родившийся. По нынешней - 2... Показать все
Место жительства
1816
Согласно ревизской сказке одно приходной церкви Святителя и Чудотворца Николая о священно-церковнослужителей 1816 года села Купавны в доме №3 числится сын дьячка Якова Алексеева, Георгий - по предыдущ... Показать все
Место жительства
1819
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится сын дьячка Якова Алексеева, Георгий - 11 лет. Обучается в Дмитровском приходском училище. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-11... Показать все
Место жительства
15.02.1834
Согласно ревизской сказке 1834 года села Никольского, Тимонино тож однокомплексной скорбящей церкви духовных людей их жен и детей, за № 3 числится сын дьячка Якова Алексеева, Георгий по предыдущей рев... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
По увольнении из Дмитровского уездного училища в Епархиальное ведомство произведен во дьячка к церкви Рождества Христова села Рождествено, Шарапово тож. (Клировая ведомость 1850 год).
Образование
Неизвестно
Дмитровское уездное училище
Смерть
28.08.1858
с. Рождествено-Шарапово Московского уезда Московской губернии