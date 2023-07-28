Сахарова (Лихарева) Александра Яковлева
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Лихарев Яков Алексеев
Место жительства
09.01.1816
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей 1816 года села Никольское-Тимонино в доме №3 числится дочь дьячка Якова Алексеева, Александра - 3 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 л... Показать все
Место жительства
1819
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится дочь дьячка Якова Алексеева, Александра - 7 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. Клировая ведомость села Тимонино 181... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Александра Васильева
Отец ребёнка: Сахаров Василий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно