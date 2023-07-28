Сахарова (Лихарева) Александра Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Лихарева) Александра Яковлева

Место рождения

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лихарев Яков Алексеев

Мать: Лихарева Татьяна Васильева

Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Место жительства
09.01.1816
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно ревизской сказке священно-церковнослужителей 1816 года села Никольское-Тимонино в доме №3 числится дочь дьячка Якова Алексеева, Александра - 3 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1505 ч.9 л... Показать все
Место жительства
1819
Тимонино, Раменский муниципальный район, Московская область
Согласно клировой ведомости 1819 села Тимонино числится дочь дьячка Якова Алексеева, Александра - 7 лет. (ЦХД до 1917 года ф.203 оп.744 д.1630 ч.4 лл.117об.-118об. Клировая ведомость села Тимонино 181... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Александра Васильева

Отец ребёнка: Сахаров Василий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Василий Гаврилов

Смерть
Неизвестно