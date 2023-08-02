Пелешко Лукьян Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пелешко Иван Иванович
Мать: Пелешко Евдокия Ивановна
Дочь: (Пелешко) Анастасия Лукьянова
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: (Пелешко) Фекла Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Сын: Пелешко Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: (Пелешко) Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: Шаповал (Пелешко) Александра Лукина
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: (Пелешко) Аккулина Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: Пругло (Пелешко) Анастасия Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: (Пелешко) Екатерина Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Сын: Пелешко Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Дочь: (Пелешко) Любовь Лукьяновна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Сын: Пелешко Трофим Лукьянович
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна
Мать ребёнка: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна