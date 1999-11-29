Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения15.11.1906
Дата смерти29.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Рождение ребёнка
27.09.1930
Сын: Удод Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Рождение ребёнка
03.01.1935
Сын: Удод Сергей Кузьмич
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Рождение ребёнка
14.03.1937
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Рождение ребёнка
01.06.1940
Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович
Смерть
29.11.1999
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
01.12.1999