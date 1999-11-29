Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

15.11.1906

Дата смерти

29.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1906

Отец: Пелешко Лукьян Иванович

Мать: Пелешко (Шевченко) Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Кузьма Иваннович

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Рождение ребёнка
27.09.1930

Сын: Удод Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Рождение ребёнка
03.01.1935

Сын: Удод Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Рождение ребёнка
14.03.1937

Сын: Удод Анатолий Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Удод Вячеслав Кузьмич

Отец ребёнка: Удод Кузьма Иваннович

Смерть
29.11.1999
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
01.12.1999
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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