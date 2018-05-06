Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична
Место рожденияКаз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти06.05.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1954
Рождение ребёнка
18.06.1959
Рождение ребёнка
02.02.1963
Смерть
06.05.2018
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно