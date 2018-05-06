Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Удод) Любовь Кузьминична

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Место рождения

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

06.05.2018

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1829 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Удод Кузьма Иваннович

Мать: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
18.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
02.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Николай Иванович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
06.05.2018
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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