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Удод Кузьма Иваннович

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Место рождения

Вербовое

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

18.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.07.1905
Рождение
01.07.1907

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Рождение ребёнка
13.10.1928

Дочь: Сергеева Любовь Кузьминична

Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
27.09.1930

Сын: Удод Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
03.01.1935

Сын: Удод Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
14.03.1937

Сын: Удод Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
01.06.1940

Сын: Удод Вячеслав Кузьмич

Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна

Каз.ССР,Актюбинская обл,с.Мартук
Военная служба
С ?.06.1941 по 18.07.1943
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Стрелок 2 олб 50 лбр, 5 мотостр.бр пропал без вести Орловская обл.,
Место жительства
1941
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод Надежда Лукьяновна

Смерть
18.07.1943
СССР Орловская обл. Участие в ВОВ - пропал без вести
Причина смерти: На войне | ЦАМО РФ , Ф - 58-18001-712
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