Удод Кузьма Иваннович
Место рождения
Дата рождения01.07.1907
Дата смерти18.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.07.1905
Рождение
01.07.1907
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Рождение ребёнка
13.10.1928
Дочь: Сергеева Любовь Кузьминична
Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
27.09.1930
Сын: Удод Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
03.01.1935
Сын: Удод Сергей Кузьмич
Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
14.03.1937
Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна
Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Рождение ребёнка
01.06.1940
Мать ребёнка: Удод Надежда Лукьяновна
Каз.ССР,Актюбинская обл,с.Мартук
Военная служба
С ?.06.1941 по 18.07.1943
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Стрелок 2 олб 50 лбр, 5 мотостр.бр пропал без вести Орловская обл.,
Место жительства
1941
Мартук, Мартукский район, Актюбинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удод Надежда Лукьяновна
Смерть
18.07.1943
СССР Орловская обл. Участие в ВОВ - пропал без вести
Причина смерти: На войне | ЦАМО РФ , Ф - 58-18001-712