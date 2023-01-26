город Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область (на 2022) — Familio

Актобе

городская администрация Актобе, Актюбинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Актюбинск
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Илецкий уезд
1Ак Тюбе, уездный город, осн. 1869 г., на р. Илеке. От Оренбурга ок. 240 верст. Церковь, приемный покойВсех дворов: 304. 1446Лошадей: 398. Рогатого скота: 1335. Верблюдов: 5. Овец: 1903. Коз: 20. Свиней: 96.
Тургайская область, Илецкий уезд, Актюбинская киргизская волость
21. Актюбинская кирг. вол.Аулов: 6. Кибиток: 1043. 5763Лошадей: 7145. Рогатого скота: 7213. Верблюдов: 1372. Овец: 26155. Коз: 2713.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Казахская ССР, Актюбинская область
город Актюбинск1903401

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Актюбинская область, городская администрация Актобе
город АктобеАқтөбе қ.151010000

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