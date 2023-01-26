Актобе
городская администрация Актобе, Актюбинская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Актюбинск
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
1Ак Тюбе, уездный город, осн. 1869 г., на р. Илеке. От Оренбурга ок. 240 верст. Церковь, приемный покойВсех дворов: 304. 1446Лошадей: 398. Рогатого скота: 1335. Верблюдов: 5. Овец: 1903. Коз: 20. Свиней: 96.
21. Актюбинская кирг. вол.Аулов: 6. Кибиток: 1043. 5763Лошадей: 7145. Рогатого скота: 7213. Верблюдов: 1372. Овец: 26155. Коз: 2713.
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
город Актюбинск1903401
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
город АктобеАқтөбе қ.151010000