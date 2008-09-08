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Удод Сергей Кузьмич

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Место рождения

Каз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка

Дата рождения

03.01.1935

Дата смерти

08.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1935

Отец: Удод Кузьма Иваннович

Мать: Удод (Пелешко) Надежда Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна

Рождение ребёнка
23.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
08.09.2008
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

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