Удод Сергей Кузьмич
Место рожденияКаз.ССР,Актюбинская обл,Мартукский район,с.Ефремовка
Дата рождения03.01.1935
Дата смерти08.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
08.09.2008
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно