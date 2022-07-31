Удод (Утенкова) Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Утенкова) Раиса Владимировна

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

13.05.1936

Дата смерти

31.07.2022

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1935 г.р.
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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1936

Отец: Утенков Владимир Андреевич

Мать: Утенкова Анастасия Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
23.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удод Сергей Кузьмич

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Удод Сергей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Сергей Кузьмич

Смерть
31.07.2022
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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