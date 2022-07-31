Удод (Утенкова) Раиса Владимировна
Место рождения
Дата рождения13.05.1936
Дата смерти31.07.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1936
Рождение ребёнка
23.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удод Сергей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Удод Сергей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удод Сергей Кузьмич
Смерть
31.07.2022
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область