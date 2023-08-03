Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1915

Дата смерти

08.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1915

Отец: Васильцов Василий Дмитриевич

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1936

Дочь: Удод Раиса Владимировна

Отец ребёнка: Утенков Владимир Андреевич

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Утенков Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Утенков Владимир Андреевич

Смерть
08.12.1974
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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