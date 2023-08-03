Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1915
Дата смерти08.12.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1915
Отец: Васильцов Василий Дмитриевич
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1936
Дочь: Удод Раиса Владимировна
Отец ребёнка: Утенков Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Утенков Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Утенков Владимир Андреевич
Смерть
08.12.1974