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Утенков Владислав Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1938

Дата смерти

01.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938

Отец: Утенков Владимир Андреевич

Мать: Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Утенкова) Доротея Фридриховна/Лариса/

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Утенкова) Доротея Фридриховна/Лариса/

Смерть
01.03.1987
Москва, город федерального значения Москва

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