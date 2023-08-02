Утенков Владислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1938
Дата смерти01.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Утенкова) Доротея Фридриховна/Лариса/
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1987
Москва, город федерального значения Москва