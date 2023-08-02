(Утенкова) Доротея Фридриховна/Лариса/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Утенкова) Доротея Фридриховна/Лариса/

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утенков Владислав Владимирович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утенков Владислав Владимирович

Смерть
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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