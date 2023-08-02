(Утенкова) Доротея Фридриховна/Лариса/
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Утенков Владислав Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно