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Утенков Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1912

Дата смерти

20.12.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1936

Дочь: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
30.03.1938

Сын: Утенков Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна

Смерть
20.12.1968

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