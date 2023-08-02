Утенков Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1912
Дата смерти20.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1936
Дочь: Удод (Утенкова) Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
30.03.1938
Сын: Утенков Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Утенкова (Васильцова) Анастасия Васильевна
Смерть
20.12.1968