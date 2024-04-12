Удод Анна Амвросиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Удод Иванн Иваннович
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Бракосочетание
До 1887
Муж: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
21.06.1889
Сын: Удод Евсей Иванович
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
25.07.1893
Дочь: Параскева Иоанновна
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Удод Федор Иванович
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
08.02.1897
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Удод Семен Иванович
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
30.12.1900
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Марфа Иванновна
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
22.03.1905
Дочь: Дарья Иванновна
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Удод Иванн Иваннович
Смерть
1915
Казахстан,Актюбинская область.с.Шикунов