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Удод Федор Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Удод Иванн Иваннович

Мать: Удод Анна Амвросиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шаповалова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Удод Василий Федорович

Мать ребёнка: (Шаповалова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Удод Иван Федорович

Мать ребёнка: (Шаповалова) Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Удод Василий Федорович

Мать ребёнка: (Шаповалова) Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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