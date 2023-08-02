Удод Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Удод Иванн Иваннович
Мать: Удод Анна Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: (Шаповалова) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Удод Иван Федорович
Мать ребёнка: (Шаповалова) Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: (Шаповалова) Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно