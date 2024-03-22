(Шаповалова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шаповалова) Мария Ефимовна

(Шаповалова) Мария Ефимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

28.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1907

Отец: Шаповалов Ефим Демидович

Мать: Шаповалова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Удод Василий Федорович

Отец ребёнка: Удод Федор Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Удод Иван Федорович

Отец ребёнка: Удод Федор Иванович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Удод Василий Федорович

Отец ребёнка: Удод Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удод Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close