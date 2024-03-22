(Шаповалова) Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1907
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Удод Федор Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Удод Иван Федорович
Отец ребёнка: Удод Федор Иванович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Удод Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Удод Федор Иванович
Смерть
Неизвестно