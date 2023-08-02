Шаповалов Ефим Демидович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Шаповалова) Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна
Бракосочетание
Около 1902
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: (Шаповалова) Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна
Смерть
Неизвестно