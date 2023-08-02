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Шаповалов Ефим Демидович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шаповалов Демид Моисеевич

Мать: Шаповалова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шаповалов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шаповалов Савва Ефимович

Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Шаповалова) Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна

Бракосочетание
Около 1902

Жена: Шаповалова Фекла Кононова

Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: (Шаповалова) Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Шаповалова Матрена Семеновна

Смерть
Неизвестно

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