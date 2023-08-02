Шаповалова Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Матрена Семеновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шаповалов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шаповалов Савва Ефимович

Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Шаповалова) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович

Рождение ребёнка
28.03.1907

Дочь: (Шаповалова) Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович

Смерть
Неизвестно

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