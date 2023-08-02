Шаповалова Матрена Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Шаповалова) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович
Рождение ребёнка
28.03.1907
Дочь: (Шаповалова) Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Шаповалов Ефим Демидович
Смерть
Неизвестно