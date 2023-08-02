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Шаповалова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Шаповалов Сидор Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шаповалов Ефим Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
30.09.1871

Дочь: Шаповалова (Шаповалов) Мария Демидовна

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
08.09.1874

Дочь: (Шаповалова) Анна Демидовна

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
27.10.1874

Сын: Шаповалов Нестор Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
26.02.1875

Дочь: (Шаповалов) Марина Демидовна

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
16.08.1876

Сын: Шаповалов Демид Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Рождение ребёнка
03.06.1879

Сын: Шаповалов Митрофан Демидович

Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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