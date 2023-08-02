Шаповалова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Шаповалов Сидор Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
30.09.1871
Дочь: Шаповалова (Шаповалов) Мария Демидовна
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
08.09.1874
Дочь: (Шаповалова) Анна Демидовна
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
27.10.1874
Сын: Шаповалов Нестор Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
26.02.1875
Дочь: (Шаповалов) Марина Демидовна
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
16.08.1876
Сын: Шаповалов Демид Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Рождение ребёнка
03.06.1879
Сын: Шаповалов Митрофан Демидович
Отец ребёнка: Шаповалов Демид Моисеевич
Смерть
Неизвестно