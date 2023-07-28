Шаповалов Нестор Демидович
Место рождения
Дата рождения27.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1874
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шаповалов Александр Нестерович
Мать ребёнка: Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шаповалов Павел Нестерович
Мать ребёнка: Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шаповалов Николай Нестерович
Мать ребёнка: Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Иван Нестерович
Мать ребёнка: Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна Нестеровна
Мать ребёнка: Анисия Акимовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Антон Нестерович
Мать ребёнка: Анисия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Акимовна
Смерть
Неизвестно