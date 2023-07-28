Шаповалов Нестор Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалов Нестор Демидович

Шаповалов Нестор Демидович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

27.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1874

Отец: Шаповалов Демид Моисеевич

Мать: Шаповалова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шаповалов Александр Нестерович

Мать ребёнка: Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаповалов Павел Нестерович

Мать ребёнка: Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шаповалов Николай Нестерович

Мать ребёнка: Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Иван Нестерович

Мать ребёнка: Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна Нестеровна

Мать ребёнка: Анисия Акимовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Антон Нестерович

Мать ребёнка: Анисия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Акимовна

Смерть
Неизвестно