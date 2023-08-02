(Попович) Анисия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попович) Анисия Акимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

24.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1874

Отец: Попович Аким Дмитриевич

Мать: Попович Зиновия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Нестор Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Нестор Демидович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шаповалов Александр Нестерович

Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаповалов Павел Нестерович

Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шаповалов Николай Нестерович

Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Иван Нестерович

Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Шаповалов) Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Антон Нестерович

Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович

Смерть
Неизвестно

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