(Попович) Анисия Акимовна
Место рождения
Дата рождения24.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шаповалов Александр Нестерович
Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шаповалов Павел Нестерович
Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шаповалов Николай Нестерович
Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Иван Нестерович
Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Шаповалов) Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Антон Нестерович
Отец ребёнка: Шаповалов Нестор Демидович
Смерть
Неизвестно