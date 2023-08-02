Попович Зиновия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1870
Рождение ребёнка
24.12.1874
Дочь: (Попович) Анисия Акимовна
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.04.1876
Дочь: Криворучко (Попович) Александра Акимовна
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: (Попович) Параскева Акимовна
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Попович Андриан / Андрей / Акимович
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.02.1885
Дочь: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Попович Прокопий Акимович
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.06.1891
Дочь: (Попович) Пелагея Акимовна
Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич
Смерть
Неизвестно