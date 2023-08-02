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Попович Зиновия Григорьевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1870

Муж: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.12.1874

Дочь: (Попович) Анисия Акимовна

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.04.1876

Дочь: Криворучко (Попович) Александра Акимовна

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: (Попович) Параскева Акимовна

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Попович Андриан / Андрей / Акимович

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.02.1885

Дочь: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Попович Прокопий Акимович

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.06.1891

Дочь: (Попович) Пелагея Акимовна

Отец ребёнка: Попович Аким Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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