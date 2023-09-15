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Попович Аким Дмитриевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич

Мать: ?

Бракосочетание
После 1870

Жена: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.12.1874

Дочь: Анисия Акимовна

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.04.1876

Дочь: Криворучко Александра Акимовна

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Параскева Акимовна

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Попович Андриан / Андрей / Акимович

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1885

Дочь: Пругло Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
27.02.1888

Сын: Попович Прокопий Акимович

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
19.06.1891

Дочь: Пелагея Акимовна

Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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