Попович Аким Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич
Мать: ?
Бракосочетание
После 1870
Рождение ребёнка
24.12.1874
Дочь: Анисия Акимовна
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.04.1876
Дочь: Криворучко Александра Акимовна
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Параскева Акимовна
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Попович Андриан / Андрей / Акимович
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1885
Дочь: Пругло Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.02.1888
Сын: Попович Прокопий Акимович
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.06.1891
Дочь: Пелагея Акимовна
Мать ребёнка: Попович Зиновия Григорьевна
Смерть
Неизвестно