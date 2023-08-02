Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Место рождения
Дата рождения08.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885
Бракосочетание
16.01.1905
Рождение ребёнка
02.04.1905
Дочь: (Пругло) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич
Рождение ребёнка
18.03.1908
Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич
Рождение ребёнка
25.03.1912
Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич
Рождение ребёнка
16.10.1913
Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Пругло) Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич
Рождение ребёнка
09.10.1921
Дочь: (Пругло) Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич
Смерть
Неизвестно