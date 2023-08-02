Пругло (Попович) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло (Попович) Евдокия Акимовна

Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885

Отец: Попович Аким Дмитриевич

Мать: Попович Зиновия Григорьевна

Бракосочетание
16.01.1905

Муж: Пругло Моисей Зиновьевич

Рождение ребёнка
02.04.1905

Дочь: (Пругло) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич

Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Пругло Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич

Рождение ребёнка
25.03.1912

Сын: Пругло Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич

Рождение ребёнка
16.10.1913

Сын: Пругло Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Пругло) Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич

Рождение ребёнка
09.10.1921

Дочь: (Пругло) Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Пругло Моисей Зиновьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.