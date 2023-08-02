Пругло Моисей Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883
Бракосочетание
16.01.1905
Рождение ребёнка
02.04.1905
Дочь: (Пругло) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
18.03.1908
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
25.03.1912
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
16.10.1913
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Пругло) Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
09.10.1921
Дочь: (Пругло) Параскева Моисеевна
Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна
Смерть
Неизвестно