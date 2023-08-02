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Пругло Моисей Зиновьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883

Отец: Пругло Зиновий Прохорович

Мать: Пругло Агафия Трофимовна

Бракосочетание
16.01.1905

Жена: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
02.04.1905

Дочь: (Пругло) Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Пругло Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
25.03.1912

Сын: Пругло Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
16.10.1913

Сын: Пругло Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Пругло) Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
09.10.1921

Дочь: (Пругло) Параскева Моисеевна

Мать ребёнка: Пругло (Попович) Евдокия Акимовна

Смерть
Неизвестно

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