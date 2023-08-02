Пругло Зиновий Прохорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти27.09.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Пругло Прохор Яковлевич
Мать: ?
Бракосочетание
До 1878
Жена: Пругло Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
15.12.1878
Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
26.04.1880
Дочь: Заир (Пругло) Мавра Зиновьевна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
03.09.1883
Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
09.01.1886
Дочь: (Пругло) Татьяна Зиновьевна
Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пругло Константин Зиновьевич
Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна
Рождение ребёнка
29.05.1894
Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна
Смерть
27.09.1919