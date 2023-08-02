Пругло Зиновий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Зиновий Прохорович

Пругло Зиновий Прохорович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1859

Дата смерти

27.09.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Пругло Прохор Яковлевич

Мать: ?

Бракосочетание
До 1878

Жена: Пругло Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
15.12.1878

Сын: Пругло Павел Зиновьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
26.04.1880

Дочь: Заир (Пругло) Мавра Зиновьевна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Пругло Моисей Зиновьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
09.01.1886

Дочь: (Пругло) Татьяна Зиновьевна

Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пругло Константин Зиновьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна

Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Пругло Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Пругло Агафия Трофимовна

Смерть
27.09.1919

Мы используем куки для улучшения работы сайта.