Пругло Агафия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1878
Рождение ребёнка
15.12.1878
Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
26.04.1880
Дочь: Заир (Пругло) Мавра Зиновьевна
Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
03.09.1883
Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
09.01.1886
Дочь: (Пругло) Татьяна Зиновьевна
Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пругло Константин Зиновьевич
Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович
Рождение ребёнка
29.05.1894
Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович
Смерть
Неизвестно