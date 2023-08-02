Пругло Агафия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Агафия Трофимовна

Пругло Агафия Трофимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1878

Муж: Пругло Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
15.12.1878

Сын: Пругло Павел Зиновьевич

Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
26.04.1880

Дочь: Заир (Пругло) Мавра Зиновьевна

Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
03.09.1883

Сын: Пругло Моисей Зиновьевич

Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
09.01.1886

Дочь: (Пругло) Татьяна Зиновьевна

Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пругло Константин Зиновьевич

Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович

Рождение ребёнка
29.05.1894

Сын: Пругло Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Пругло Зиновий Прохорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.