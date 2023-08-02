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Попович Дмитрий Евстафьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Попович Евстафий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Попович Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Попович Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попович Аким Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1852

Сын: Попович Авксентий Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1854

Сын: Попович Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Попович) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Штапко (Попович) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1868

Сын: Попович Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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