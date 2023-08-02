Попович Дмитрий Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Попович Евстафий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Попович Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1852
Сын: Попович Авксентий Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Попович Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Попович) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Штапко (Попович) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно