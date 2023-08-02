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Попович Евстафий

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Попович Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Попович Дмитрий Евстафьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Попович Мокий Евстафьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Попович Семен Евстафьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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