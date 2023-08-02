Попович Евстафий
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Попович Дмитрий Евстафьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Попович Мокий Евстафьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Попович Семен Евстафьевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно