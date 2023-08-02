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Попович Семен Евстафьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Попович Евстафий

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Иваненко (Попович) Елена Семеновна

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
1865

Сын: Попович Семен Семенович

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кравчук (Попович) Сиклитикия Семеновна

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
1872

Сын: Попович Максим Семенович

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
22.10.1874

Сын: Попович Яков Семенович

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Попович Онуфрий Семенович

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
04.02.1880

Дочь: Акулова (Попович) Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
1882

Сын: Попович Яков Семенович

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Рождение ребёнка
30.10.1885

Сын: Попович Андрей Семенович

Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Смерть
Неизвестно

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