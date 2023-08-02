Попович Семен Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Попович Евстафий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Иваненко (Попович) Елена Семеновна
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кравчук (Попович) Сиклитикия Семеновна
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
22.10.1874
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
12.06.1876
Сын: Попович Онуфрий Семенович
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
04.02.1880
Дочь: Акулова (Попович) Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Рождение ребёнка
30.10.1885
Мать ребёнка: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /
Смерть
Неизвестно