Попович Максим Семенович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
26.10.1892
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: (Попович) Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
23.09.1894
Дочь: (Попович) Евфросиния Максимовна
Мать ребёнка: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
30.07.1895
Мать ребёнка: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна
Смерть
Неизвестно