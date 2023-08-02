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Попович Максим Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Попович Семен Евстафьевич

Мать: Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: (Попович) Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
23.09.1894

Дочь: (Попович) Евфросиния Максимовна

Мать ребёнка: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
30.07.1895

Сын: Попович Сила Максимович

Мать ребёнка: Попович (Волкодав) Матрона Филипповна

Смерть
Неизвестно

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