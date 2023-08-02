Попович (Волкодав) Матрона Филипповна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1892
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: (Попович) Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Попович Максим Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1894
Дочь: (Попович) Евфросиния Максимовна
Отец ребёнка: Попович Максим Семенович
Рождение ребёнка
30.07.1895
Отец ребёнка: Попович Максим Семенович
Смерть
Неизвестно