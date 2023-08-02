Попович (Волкодав) Матрона Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Волкодав) Матрона Филипповна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Попович Максим Семенович

Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: (Попович) Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Попович Максим Семенович

Рождение ребёнка
23.09.1894

Дочь: (Попович) Евфросиния Максимовна

Отец ребёнка: Попович Максим Семенович

Рождение ребёнка
30.07.1895

Сын: Попович Сила Максимович

Отец ребёнка: Попович Максим Семенович

Смерть
Неизвестно

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