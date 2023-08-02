Попович Евфимия Антоновна / Андреевна / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Евфимия Антоновна / Андреевна /

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Иваненко (Попович) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
1865

Сын: Попович Семен Семенович

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кравчук (Попович) Сиклитикия Семеновна

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Попович Максим Семенович

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
22.10.1874

Сын: Попович Яков Семенович

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Попович Онуфрий Семенович

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
04.02.1880

Дочь: Акулова (Попович) Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Попович Яков Семенович

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Рождение ребёнка
30.10.1885

Сын: Попович Андрей Семенович

Отец ребёнка: Попович Семен Евстафьевич

Смерть
Неизвестно

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