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Попович Иван Дмитриевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1888

Сын: Попович Антон Иванович

Мать ребёнка: Попович Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
17.08.1890

Дочь: (Попович) Васса Ивановна

Мать ребёнка: Попович Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
29.08.1895

Сын: Попович Иван Иванович

Мать ребёнка: Попович Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Сорока (Попович) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попович Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно

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