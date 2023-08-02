Попович Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович Ксения Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.01.1888

Сын: Попович Антон Иванович

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.08.1890

Дочь: (Попович) Васса Ивановна

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.08.1895

Сын: Попович Иван Иванович

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.08.1899

Дочь: Сорока (Попович) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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