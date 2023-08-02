Попович Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1888
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.08.1890
Дочь: (Попович) Васса Ивановна
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.08.1895
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.08.1899
Дочь: Сорока (Попович) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попович Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно