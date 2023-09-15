Попович Никита Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич
Мать: ?
Бракосочетание
18.10.1878
Жена: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
18.03.1884
Дочь: Дарья Никитична
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
26.10.1886
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
14.02.1890
Дочь: Попович Евгения Никитина
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
08.05.1893
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
25.02.1897
Сын: Попович Василий Никитович
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Рождение ребёнка
29.06.1899
Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно