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Попович Никита Дмитриевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Попович Дмитрий Евстафьевич

Мать: ?

Бракосочетание
18.10.1878

Жена: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
18.03.1884

Дочь: Дарья Никитична

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Попович Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: Попович Евгения Никитина

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Попович Иван Никитович

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
25.02.1897

Сын: Попович Василий Никитович

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Попович Кузьма Никитович

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Попович Демьян Никитович

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Рождение ребёнка
29.06.1899

Сын: Попович Павел Никитович

Мать ребёнка: Попович Марина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попович Евдокия Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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