Попович (Шаповалова) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попович (Шаповалова) Марина Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шаповалов Федор Максимович

Мать: Шаповалова Мария Никитина

Бракосочетание
18.10.1878

Муж: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: (Попович) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.03.1884

Дочь: (Попович) Дарья Никитична

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Попович Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: Попович Евгения Никитина

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.05.1893

Сын: Попович Иван Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Попович Кузьма Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Попович Демьян Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.02.1897

Сын: Попович Василий Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.06.1899

Сын: Попович Павел Никитович

Отец ребёнка: Попович Никита Дмитриевич

Смерть
До 1904

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