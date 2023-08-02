Шаповалова Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Мария Никитина

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1840

Дата смерти

19.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Попович (Шаповалова) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Шаповалова) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович

Рождение ребёнка
15.01.1874

Сын: Шаповалов Павел Федорович

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович

Рождение ребёнка
03.05.1875

Сын: Шаповалов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович

Смерть
19.02.1922

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