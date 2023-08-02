Шаповалова Мария Никитина
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти19.02.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Попович (Шаповалова) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Шаповалова) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович
Рождение ребёнка
15.01.1874
Сын: Шаповалов Павел Федорович
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович
Рождение ребёнка
03.05.1875
Сын: Шаповалов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Шаповалов Федор Максимович
Смерть
19.02.1922