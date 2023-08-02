Шаповалов Федор Максимович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шаповалов Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Попович (Шаповалова) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Никитина
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Шаповалова) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Никитина
Рождение ребёнка
15.01.1874
Сын: Шаповалов Павел Федорович
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Никитина
Рождение ребёнка
03.05.1875
Сын: Шаповалов Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Шаповалова Мария Никитина
Смерть
Неизвестно