Шаповалов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Максим

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шаповалов Федот Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Шаповалов Иван Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1838

Сын: Шаповалов Сергей Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шаповалов Федор Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Шаповалов Леонтий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шаповалов Григорий Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шаповалов Никита Максимович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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