Шаповалов Максим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шаповалов Федот Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шаповалов Иван Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Шаповалов Сергей Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шаповалов Федор Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Шаповалов Леонтий Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шаповалов Григорий Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шаповалов Никита Максимович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно