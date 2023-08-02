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Шаповалов Иван Максимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шаповалов Максим

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
26.01.1875

Дочь: (Шаповалова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шаповалова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
31.05.1875

Дочь: (Шаповалова) Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Шаповалова Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
09.01.1878

Сын: Шаповалов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Шаповалова Ирина Трофимовна

Смерть
18.05.1922

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