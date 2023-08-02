Шаповалов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти18.05.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шаповалов Максим
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1875
Дочь: (Шаповалова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шаповалова Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
31.05.1875
Дочь: (Шаповалова) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Шаповалова Ирина Трофимовна
Рождение ребёнка
09.01.1878
Сын: Шаповалов Филипп Иванович
Мать ребёнка: Шаповалова Ирина Трофимовна
Смерть
18.05.1922