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Шаповалова Ирина Трофимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1852

Дата смерти

08.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Иван Максимович

Рождение ребёнка
26.01.1875

Дочь: (Шаповалова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шаповалов Иван Максимович

Рождение ребёнка
31.05.1875

Дочь: (Шаповалова) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Шаповалов Иван Максимович

Рождение ребёнка
09.01.1878

Сын: Шаповалов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Шаповалов Иван Максимович

Смерть
08.01.1922

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