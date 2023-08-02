Шаповалова Ирина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти08.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1875
Дочь: (Шаповалова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шаповалов Иван Максимович
Рождение ребёнка
31.05.1875
Дочь: (Шаповалова) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Шаповалов Иван Максимович
Рождение ребёнка
09.01.1878
Сын: Шаповалов Филипп Иванович
Отец ребёнка: Шаповалов Иван Максимович
Смерть
08.01.1922