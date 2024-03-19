Шаповалов Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения09.01.1878
Дата смерти05.01.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1878
Бракосочетание
03.11.1895
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1896
Сын: Шаповалов Павел Филиппович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1899
Дочь: Хелемендик Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1901
Сын: Шаповалов Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1903
Сын: Шаповалов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
05.01.1922