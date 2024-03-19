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Шаповалов Филипп Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

09.01.1878

Дата смерти

05.01.1922

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1878

Отец: Шаповалов Иван Максимович

Мать: Шаповалова Ирина Трофимовна

Бракосочетание
03.11.1895

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1896

Сын: Шаповалов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Хелемендик Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1901

Сын: Шаповалов Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Шаповалов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
05.01.1922
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