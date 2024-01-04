(Пругло) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1877
Дата смерти20.02.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1877
Бракосочетание
03.11.1895
Рождение ребёнка
05.11.1896
Сын: Шаповалов Павел Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1899
Дочь: Хелемендик Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1901
Сын: Шаповалов Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1903
Сын: Шаповалов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович
Смерть
20.02.1922