(Пругло) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пругло) Евдокия Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

18.02.1877

Дата смерти

20.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1877

Отец: Пругло Иван Григорьевич

Мать: Пругло Наталья Калинникова

Бракосочетание
03.11.1895

Муж: Шаповалов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1896

Сын: Шаповалов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1899

Дочь: Хелемендик Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
10.01.1901

Сын: Шаповалов Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Шаповалов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Шаповалов Филипп Иванович

Смерть
20.02.1922
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