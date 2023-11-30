Пругло Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Пругло Григорий
Мать: ?
Бракосочетание
10.01.1865
Рождение ребёнка
13.07.1874
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова
Рождение ребёнка
18.02.1877
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова
Рождение ребёнка
18.05.1884
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Палько / Палей / Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Наталья Калинникова
Смерть
Неизвестно