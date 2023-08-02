Пругло (Переверзева) Наталья Калинникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Переверзева) Наталья Калинникова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1844

Дата смерти

09.04.1919

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1865

Муж: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
13.07.1874

Дочь: (Пругло) Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
18.02.1877

Дочь: (Пругло) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1884

Дочь: (Пругло) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Палько / Палей / (Пругло) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич

Смерть
09.04.1919

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