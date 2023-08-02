Пругло (Переверзева) Наталья Калинникова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти09.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1865
Рождение ребёнка
13.07.1874
Дочь: (Пругло) Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
18.02.1877
Дочь: (Пругло) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
18.05.1884
Дочь: (Пругло) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Палько / Палей / (Пругло) Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Григорьевич
Смерть
09.04.1919